Проект реконструкции улицы Орбитальной в Ростове сдадут ко второму кварталу 2027 года

Разработка проекта реконструкции улицы Орбитальной в Ростове-на-Дону планируется к завершению во втором квартале 2027 года. Об этом заявил заместитель директора департамента автомобильных дорог города Валерий Атоян на встрече с жителями Ворошиловского района.

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Улица Орбитальная является одной из ключевых магистралей Северного микрорайона, проходящей от перехода через балку «Темерник» до улицы Добровольского с выходом на улицу Космическую. По словам господина Атояна, проект «позволит разгрузить улично-дорожную сеть Ворошиловского района, создав полноценную магистраль».

В рамках реконструкции предусмотрена организация четырёхполосного движения, обустройство разделительной полосы и установка наружного освещения.

Мария Хоперская