Аэропорт Сочи сообщил о возвращении всех самолетов с запасных аэродромов

Все воздушные суда, ранее направленные на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт Сочи. Сейчас обслуживание самолетов на перроне продолжается в порядке очередности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

Воздушные суда отправляются в рейсы по мере готовности экипажей, самолетов и пассажиров. В аэропорту продолжается обслуживание пассажиров и воздушных судов.

В залах аэровокзального комплекса работают менеджеры по гостеприимному сервису в голубых жилетах. Они помогают пассажирам и отвечают на возникающие вопросы.

Необходимую информацию о рейсах пассажиры могут получать несколькими способами. Данные размещаются на сайтах авиакомпаний и аэропорта Сочи, а также на онлайн-табло в терминале. Кроме того, пассажирам рекомендуют внимательно следить за аудиообъявлениями в аэровокзальном комплексе.

В терминале продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Фонтаны с бесплатной питьевой водой расположены возле всех санузлов.

Аэропорт рекомендует пассажирам следить за актуальной информацией по своим рейсам и учитывать объявления в терминале.

Мария Удовик