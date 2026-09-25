Аэропорт Сочи сообщил о возвращении всех самолетов с запасных аэродромов
Все воздушные суда, ранее направленные на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт Сочи. Сейчас обслуживание самолетов на перроне продолжается в порядке очередности.
Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ
Воздушные суда отправляются в рейсы по мере готовности экипажей, самолетов и пассажиров. В аэропорту продолжается обслуживание пассажиров и воздушных судов.
В залах аэровокзального комплекса работают менеджеры по гостеприимному сервису в голубых жилетах. Они помогают пассажирам и отвечают на возникающие вопросы.
Необходимую информацию о рейсах пассажиры могут получать несколькими способами. Данные размещаются на сайтах авиакомпаний и аэропорта Сочи, а также на онлайн-табло в терминале. Кроме того, пассажирам рекомендуют внимательно следить за аудиообъявлениями в аэровокзальном комплексе.
В терминале продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Фонтаны с бесплатной питьевой водой расположены возле всех санузлов.
Аэропорт рекомендует пассажирам следить за актуальной информацией по своим рейсам и учитывать объявления в терминале.