Руководители компаний в Сочи получили 5 и 7,5 года за взятки
Двое руководителей коммерческих организаций в Сочи получили сроки за дачу взяток должностному лицу МТУ Ространснадзора по ЮФО. Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор Лазаревского районного суда.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Вартан Закарьян и Грант Григорян с марта 2024 года по март 2025 года передавали деньги сотруднику Ространснадзора в интересах своих организаций. Как установил суд, взятки позволяли тяжеловесным автомобилям беспрепятственно проезжать через пункт весогабаритного контроля без обязательных проверок. Кроме того, деньги передавались за то, чтобы избежать привлечения к административной ответственности.
Всего руководители передали должностному лицу 675 тыс. руб. Их деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Закарьян получил 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Григорян приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд учел его полное признание вины и активное содействие раскрытию и расследованию преступления.
Обоим осужденным дополнительно запретили на 3 года 6 месяцев заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в коммерческих организациях. Также каждый должен выплатить штраф в размере 1,35 млн руб.
Ранее был вынесен приговор должностному лицу МТУ Ространснадзора по ЮФО Сергею Вихорю, который получал эти деньги.
Приговор в отношении фигурантов дела вступил в законную силу.