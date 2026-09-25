Руководители компаний в Сочи получили 5 и 7,5 года за взятки

Двое руководителей коммерческих организаций в Сочи получили сроки за дачу взяток должностному лицу МТУ Ространснадзора по ЮФО. Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор Лазаревского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вартан Закарьян и Грант Григорян с марта 2024 года по март 2025 года передавали деньги сотруднику Ространснадзора в интересах своих организаций. Как установил суд, взятки позволяли тяжеловесным автомобилям беспрепятственно проезжать через пункт весогабаритного контроля без обязательных проверок. Кроме того, деньги передавались за то, чтобы избежать привлечения к административной ответственности.

Всего руководители передали должностному лицу 675 тыс. руб. Их деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Закарьян получил 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Григорян приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд учел его полное признание вины и активное содействие раскрытию и расследованию преступления.

Обоим осужденным дополнительно запретили на 3 года 6 месяцев заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в коммерческих организациях. Также каждый должен выплатить штраф в размере 1,35 млн руб.

Ранее был вынесен приговор должностному лицу МТУ Ространснадзора по ЮФО Сергею Вихорю, который получал эти деньги.

Приговор в отношении фигурантов дела вступил в законную силу.

Мария Удовик