Штукатуры возглавили рейтинг зарплат рабочих профессий на Ставрополье

Штукатуры стали самой высокооплачиваемой рабочей профессией в Ставропольском крае по итогам января–августа 2026 года. Работодатели предлагали специалистам в среднем 175 тыс. руб. в месяц, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На втором месте по размеру зарплатных предложений оказались бетонщики. В среднем им предлагали 130 тыс. руб. в месяц — на 30% больше, чем годом ранее. Третью позицию заняли арматурщики со средней зарплатой 125 тыс. руб. Их зарплатные предложения за год выросли на 35%.

В исследовании уточняется, что средняя сумма рассчитывается как среднее значение между минимальной и максимальной зарплатой, указанной в вакансии. Показатель может отличаться от фактического дохода, поскольку не учитывает бонусы, премии и другие выплаты. На размер предложения также влияет формат работы: при вахтовой занятости зарплаты традиционно выше.

В целом рост зарплатных предложений в рабочих профессиях связан с дефицитом кадров в производстве и строительстве, отмечает директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов. По его словам, работодатели готовы повышать зарплаты для привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

В России среди рабочих профессий самые высокие средние зарплатные предложения в январе–августе были у геодезистов — 159,6 тыс. руб. в месяц. Далее идут гипсокартонщики — 151,6 тыс. руб., автомаляры — 150,1 тыс. руб., кузовщики и мотористы — по 150 тыс. руб.

Мария Удовик