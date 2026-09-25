Военно-Грузинскую дорогу в Северной Осетии открыли для всех видов транспорта

Движение всех видов транспорта восстановлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Проезд через участок разрешен до особого распоряжения. Утром 25 сентября движение по маршруту через российский пункт пропуска Верхний Ларс и грузинский КПП Дарьяли приостановили после срабатывания системы безопасности в Девдоракском ущелье.

По данным МВД Грузии, тревожный сигнал поступил от системы раннего предупреждения, которая отслеживает изменение русла реки даже при минимальном повышении уровня воды. После срабатывания системы граждан, сотрудников полиции и пограничной службы, а также работников частной компании, находившихся на пункте Дарьяли, эвакуировали в безопасное место.

Аналогичный сигнал в Девдоракском ущелье поступал несколько недель назад. Тогда движение через границу также приостанавливали, однако спустя несколько часов его возобновили.

Военно-Грузинская дорога остается единственным сухопутным маршрутом, соединяющим Россию с Грузией и Арменией.

Валерий Климов