В Дагестане за неделю яйца подорожали на 5,3%

В Дагестане за неделю с 14 по 21 сентября наиболее заметно выросли цены на куриные яйца, электропылесосы и ряд продуктов. Такие данные содержатся в мониторингах Дагестанстата, проанализированных «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Средняя стоимость десятка яиц увеличилась со 111,3 до 117,24 рубля — на 5,3%. Электропылесосы подорожали с 7,67 тыс. до 8,03 тыс. рублей, или примерно на 4,7%; индекс в мониторинге составил 104,9%.

Из продуктов сильнее всего после яиц выросла цена гречки. Килограмм крупы подорожал с 99,83 до 102,11 рубля — примерно на 2,3%. Сахар стал дороже на 1,5%, до 82,70 рубля за килограмм. Цена картофеля выросла на 1,6%, до 50,08 рубля, моркови — на 0,7%, до 53,28 рубля.

Подорожали также мясные и молочные продукты. Средняя цена килограмма говядины увеличилась с 708,10 до 711,14 рубля, баранины — с 723,29 до 725,06 рубля. Полукопченая и варено-копченая колбаса подорожала с 727,89 до 731,53 рубля за килограмм. Консервы для детского питания из мяса выросли в цене с 1,32 тыс. до 1,37 тыс. рублей за килограмм.

Одновременно часть продуктов заметно подешевела. Цена охлажденных и мороженых кур снизилась с 292,63 до 285,24 рубля за килограмм, или на 2,5%. Сливочное масло подешевело примерно на 1,1%, маргарин — на 1,6%, твердые, полутвердые и мягкие сыры — на 1,4%.

Из овощей наиболее заметным стало снижение стоимости огурцов: с 82,85 до 79,22 рубля за килограмм, или на 4,4%. Помидоры, напротив, подорожали на 1,6% — до 98,41 рубля. Цена яблок снизилась на 2,9%, до 115,19 рубля за килограмм, бананов — на 1,9%, до 134,38 рубля.

В непродовольственном сегменте, помимо электропылесосов, изменилась стоимость некоторых товаров гигиены и лекарств. Зубная паста подорожала на 0,5%, до 196,32 рубля за упаковку, нафазолин — на 1%, до 50,66 рубля. При этом цена римантадина снизилась на 1,3%.

На рынке услуг существенных изменений за неделю не зафиксировано. Модельная стрижка в женском зале подорожала на 0,5%, в мужском — на 0,2%. При этом стоимость дня в доме отдыха или пансионате снизилась на 2,2% — с 2,21 тыс. до 2,16 тыс. рублей. Остальные представленные в мониторинге услуги сохранили прежние средние цены.

Валерий Климов