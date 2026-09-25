В Шолоховском районе отремонтировали дорогу «Миллерово—Вешенская»

В Шолоховском районе Ростовской области завершили ремонтные работы на участке автомобильной дороги Миллерово — станица Вешенская (км 129+517 — км 131+000). Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Протяженность отремонтированного участка составила 1,483 км, стоимость проекта — 26,1 млн руб.

Дорожные службы выполнили устройство выравнивающего слоя и укладку основного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Финальным этапом стало нанесение горизонтальной дорожной разметки. По оценке заказчика, реализация проекта обеспечила бесперебойное и безопасное транспортное сообщение на одном из востребованных направлений района.

Мария Хоперская