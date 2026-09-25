На Ставрополье задержали отца после отравления годовалого сына наркотиком

В Георгиевске задержали 43-летнего ранее судимого жителя, подозреваемого в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью своему годовалым сыну. Об этом сообщило следственное управление СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 12 сентября в одном из домовладений станицы Лысогорской мужчина оставил на прикроватной тумбе бумажный сверток с наркотическим веществом. Его годовалый сын нашел сверток и раскусил его.

Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение больницы Георгиевска с острым отравлением. В настоящее время угрозы его жизни нет.

В отношении отца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Мужчина задержан, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Проводятся другие следственные и процессуальные действия.

Кроме того, в отношении родителей ребенка будет решаться вопрос о привлечении к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

Валерий Климов