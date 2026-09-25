Производство кондитерских изделий в Кабардино-Балкарии выросло на треть

В Кабардино-Балкарии за январь—август 2026 года произведено 11,28 тыс. тонн какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Это 128,6% от объема производства за аналогичный период прошлого года. В августе выпуск составил 114,5% к августу 2025 года, следует из данных Северо-Кавказстата, которые изучил «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В пищевой промышленности за восемь месяцев также вырос выпуск колбасных изделий — до 573,5 тонны, что на 32,2% больше прошлогоднего показателя. Производство мясных полуфабрикатов составило 145,4 тонны, увеличившись на 45,4%. В августе их выпуск достиг 160% к показателю того же месяца 2025 года.

Производство обработанного жидкого молока за январь—август составило 32,12 тыс. тонн, или 110,8% к уровню прошлого года. Выпуск сыров, молокосодержащих продуктов, произведенных по технологии сыра, и творога достиг 3,53 тыс. тонн — на 10,2% больше. Кисломолочной продукции произведено 18,86 тыс. тонн, что соответствует 113,4% к январю—августу 2025 года.

Производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных составило 90,8 тыс. тонн, увеличившись в 1,5 раза.

Выпуск минеральной и питьевой воды достиг 74,1 млн полулитров, что на 22,8% больше, чем за восемь месяцев 2025 года. Производство прочих безалкогольных напитков составило 6,89 млн декалитров, увеличившись на 2,5%.

При этом по ряду позиций производство сократилось. Выпуск сливочного масла, масляных паст, топленого масла, молочного жира, спредов и смесей составил 1,18 тыс. тонн, или 85,5% к январю—августу прошлого года. Производство консервированных овощей и грибов снизилось до 52 млн условных банок, что соответствует 52,2% прошлогоднего объема.

В текстильном производстве за восемь месяцев выпущено 15,06 млн штук трикотажных и вязаных изделий — 114,5% к уровню годом ранее. В том числе производство бельевых трикотажных изделий составило 14,29 млн штук, также 114,5% к январю—августу 2025 года.

Выпуск сборных строительных изделий из цемента, бетона и искусственного камня составил 38,9 тыс. куб. м, увеличившись на 29,3%. Производство асфальтобетонных смесей достигло 109,2 тыс. тонн, или 115,3% к показателю прошлого года.

В энергетике за январь—август произведено 440,9 млн кВт·ч электроэнергии, что на 6,5% больше прошлогоднего объема. Производство пара и горячей воды составило 1,17 млн Гкал, увеличившись на 23,3%.

В целом индекс промышленного производства в Кабардино-Балкарии за январь—август 2026 года составил 106,8% к аналогичному периоду 2025 года. В обрабатывающих производствах индекс достиг 106%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — 109,1%, в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов — 116,9%.

Валерий Климов