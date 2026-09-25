В Дагестане 28 населенных пунктов остались без электричества из-за аварий

Аварийные отключения электроэнергии произошли в 28 населенных пунктах четырех районов Дагестана. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике.

К восстановительным работам привлечены четыре бригады электриков — 17 человек и четыре единицы техники. Завершить работы планируется к 18:00 мск 25 сентября.

Ранее спасатели предупредили об ожидавшихся 24–25 сентября в Дагестане сильных дождях и усилении ветра до 18 м/с.

В Минэнерго и тарифов республики сообщили, что при необходимости к ликвидации последствий непогоды готовы 173 бригады «Дагэнерго» — 678 специалистов и 294 единицы спецтехники.

Валерий Климов