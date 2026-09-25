Скончался председатель Ставропольской краевой думы Николай Великдань

Председатель Ставропольской краевой думы Николай Великдань скончался 25 сентября. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Думы Ставропольского края Фото: Пресс-служба Думы Ставропольского края

Великдань родился 6 марта 1956 года в поселке Советское Руно Ипатовского округа Ставрополья. Окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт по специальности «агроном».

В 2008–2009 годах он занимал должность заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края, в 2009–2012 годах возглавлял администрацию Труновского муниципального округа.

В 2012 году Николай Великдань стал первым заместителем председателя правительства Ставропольского края. В 2021 году его избрали председателем краевой думы.

Валерий Климов