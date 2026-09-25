Кавминводы и Дагестан вошли в топ-5 направлений для детских туров на осенние каникулы

Кавказские минеральные воды и Дагестан закрепились в пятёрке лидеров по продажам туров с детьми на осенние каникулы. По данным сервиса «Слетать.ру», Кавминводы заняли четвёртое место с долей 7,5%, Дагестан — пятое с показателем 4%. Лидирующую позицию рейтинга удерживает Краснодарский край (26%), за ним следуют Подмосковье и Приморский край (по 11%). При этом из топ-5 в этом году выпали Крым и Калининградская область, которые год назад занимали второе и третье места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

По данным сервиса «Островок», в числе наиболее востребованных у семей с детьми направлений — Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград и Сочи. Средняя стоимость ночи составляет 6,3 тыс. руб., что на 6% ниже, чем годом ранее.

Осенние каникулы в текущем году при четвертной системе обучения запланированы на период с 26 октября по 3 ноября, при триместровой — на 5–11 октября и 16–22 ноября.

Мария Хоперская