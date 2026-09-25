На рынке в Ростове в ходе рейда нашли 12 приезжих, не вставших на воинский учет

Военные следователи совместно со специалистами Управления по вопросам миграции проверили около 100 человек на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону. В ходе рейда выявили 12 иностранных граждан, не вставших на воинский учет, сообщили инфоцентре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще троих приезжих привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории России.

За последние три года на регистрацию в военкоматах были поставлены более 4,5 тыс. иностранных граждан. Почти 200 из них заключили контракты о прохождении военной службы.

Вячеслав Рыжков