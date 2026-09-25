В МЧС рассказали о ситуации после землетрясения у Сочи

Утром 25 сентября у побережья Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,2. Сейсмособытие зарегистрировала Обнинская сейсмостанция в акватории Черного моря в 21 км от берега Центрального района Сочи, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Интенсивность землетрясения составила 4,5–5 баллов. В МЧС отметили, что обращений от населения не поступало. Погибших и пострадавших нет, объекты инфраструктуры и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал, что эпицентр находился в 21 км к юго-западу от Сочи. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Заведующий сейсмологической лабораторией Кубанского государственного университета Алексей Мухин ранее объяснял, что землетрясения происходят из-за движения литосферных плит. При их смещении относительно друг друга высвобождается накопившаяся энергия.

По словам специалиста, регулярные подземные толчки небольшой силы свидетельствуют об ослаблении напряжения в земной коре. Сейсмическая активность в районе Черноморского побережья Кавказа относится к природным процессам, характерным для региона.

Мария Удовик