Анапа вошла в тройку популярных направлений для спортивного отдыха

Анапа заняла второе место среди самых популярных направлений для отдыха с физическими нагрузками осенью 2026 года. На город пришлось 6% бронирований жилья, расположенного не далее 1 км от спортивного зала или фитнес-центра, следует из данных сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Первое место в рейтинге занял Сочи с 18% бронирований, третье — Санкт-Петербург с 5%. Сервис составил рейтинг на основе заявок на осенний период 2026 года.

Средняя стоимость проживания в Анапе составила 3,4 тыс. руб. за ночь. В среднем туристы бронировали жилье на восемь ночей.

В десятку популярных направлений для спортивного отдыха также вошли Москва, Геленджик, Ялта, Алушта, Калининград, Кисловодск и Судак. Средняя стоимость ночи в Геленджике составила 5,5 тыс. руб., в Ялте — 5,9 тыс. руб., в Алуште — 4,9 тыс. руб., в Калининграде — 3,9 тыс. руб., в Кисловодске — 3,7 тыс. руб., в Судаке — 3,6 тыс. руб.

За год цены на проживание рядом со спортивными объектами практически не изменились — в среднем они выросли на 1%.

Для рейтинга сервис учитывал места проживания, где спортивный зал или фитнес-центр находится на расстоянии не более 1 км.

«Ъ-Новороссийск» писал, что с начала 2026 года город-курорт посетили около 1,06 млн туристов — на 0,7% больше, чем годом ранее, а за летний сезон город принял более 572 тыс. человек (99,9% от уровня 2025 года). В городе работают 227 средств размещения, 28 объектов турпоказа и 29 пляжных территорий, шесть пляжей получили «Синий флаг», а из-за угрозы атак БПЛА и безэкипажных катеров полная эвакуация пляжей с начала сезона проводилась более 50 раз.

Мария Удовик