Более миллиона туристов посетили Новороссийск с начала года

С начала 2026 года Новороссийск посетили около 1,06 млн туристов, что на 0,7% больше показателя прошлого года. За летний сезон город принял более 572 тыс. человек — 99,9% от уровня 2025 года. До конца года ожидается небольшой рост турпотока, сообщила начальник городского управления курортов и туризма Лариса Григорьян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Новороссийске работают 227 коллективных средств размещения и гостевых домов, 28 объектов туристического показа, 29 пляжных территорий и зон рекреации, а также семь нестационарных киосков по продаже экскурсионных билетов.

Шесть пляжей города получили категорию «Синий флаг» — «Лиманчик», «Алексино», «Дюрсо», «Центральный пляж МГН», «Метроклуб» и пляжный комплекс Abrau Light. Это максимальное количество таких пляжей для Новороссийска. На девяти территориях оборудованы зоны для маломобильных граждан. В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» к летнему сезону обновлена инфраструктура четырех пляжей.

Одной из основных задач в текущем курортном сезоне остается обеспечение безопасности отдыхающих с учетом угрозы атак безэкипажных катеров и беспилотников. Алгоритмы действий при возникновении угрозы отработаны с владельцами пляжей и спасателями. С начала сезона полная эвакуация пляжных территорий проводилась более 50 раз.

В реестр объектов туристического показа в этом году включены пять новых площадок, общее число объектов достигло 28. В городе также появилась самостоятельная экскурсия «Исторический центр Новороссийска», инициированная ученицей школы «Личность» Полиной Разумовской при поддержке городской администрации.

Власти продолжают работу по включению гостевых домов в единый реестр. На данный момент в него внесены 77 объектов. В летний период совместно с администрациями внутригородских районов еженедельно проводились мониторинговые выезды.

Вячеслав Рыжков