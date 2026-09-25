В Ессентуках пенсионерка потеряла более 3,8 млн рублей на инвестициях

69-летняя жительница Ессентуков потеряла более 3,8 млн рублей, вложив сбережения и заемные средства в предложенный ей через мессенджер инвестиционный проект. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным полиции, женщина увидела рекламу заработка в мессенджере и оставила заявку. После этого с ней связалась девушка, рассказавшая о брокерской платформе, а затем соединила с собеседником, представившимся компетентным сотрудником. Он предложил открыть брокерский счет и инвестировать средства для получения пассивного дохода.

Пенсионерка перевела деньги на указанные ей счета. Через некоторое время в личном кабинете платформы она увидела начисленные проценты и решила увеличить вложения. Когда женщина попыталась вывести средства, ей сообщили, что для этого необходимо пополнить счет.

Следуя указаниям собеседников, потерпевшая оформила кредиты и заняла деньги у мужа, объяснив ему необходимость средств закрытием счета и получением прибыли. После того как она потеряла доступ к деньгам, женщина обратилась в полицию.

Следственный отдел ОМВД России по Ессентукам возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве.

Валерий Климов