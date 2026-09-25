Производство текстиля в Кабардино-Балкарии в августе выросло в 5,8 раза

Объем отгруженных товаров собственного производства в обрабатывающей промышленности Кабардино-Балкарии в августе 2026 года составил 7,06 млрд рублей, увеличившись на 35% год к году. За январь—август предприятия обрабатывающего сектора отгрузили продукции на 49,48 млрд рублей — на 36,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из материалов Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Наиболее заметная динамика в августе отмечена в производстве текстильных изделий: объем отгрузки достиг 86,8 млн рублей, увеличившись в 5,8 раза по сравнению с августом прошлого года. За восемь месяцев показатель составил 1,06 млрд рублей — в 10,3 раза выше прошлогоднего.

Производство электрического оборудования в августе выросло в 5,5 раза, до 352,6 млн рублей. За январь—август отгрузка составила 1,1 млрд рублей, увеличившись вдвое.

Выпуск одежды в августе достиг 2,17 млрд рублей — в 1,8 раза больше, чем годом ранее. За восемь месяцев предприятия отгрузили такой продукции на 13,25 млрд рублей, что в 2,1 раза превышает показатель января—августа 2025 года.

Производство прочей неметаллической минеральной продукции в августе увеличилось в 2,1 раза, до 465,2 млн рублей. С начала года отгрузка составила 3,13 млрд рублей — в 1,6 раза больше прошлогоднего объема.

Металлургическое производство в августе выросло в 1,9 раза, до 50,5 млн рублей. При этом за восемь месяцев отрасль отгрузила продукции на 217,8 млн рублей, что составляет 81,1% от уровня аналогичного периода прошлого года.

Выпуск напитков в августе увеличился на 13,1%, до 1,31 млрд рублей, а за восемь месяцев — в 1,7 раза, до 12,86 млрд рублей. Производство пищевых продуктов за август выросло на 27,3%, до 1,7 млрд рублей, однако накопленный с начала года объем составил 11 млрд рублей, или 96,9% к уровню января—августа 2025 года.

Среди отраслей со снижением наиболее заметная динамика сложилась в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. В августе отгрузка составила 109,2 млн рублей, или 32,7% от уровня августа прошлого года. За январь—август показатель составил 568 млн рублей — 39,5% к аналогичному периоду 2025 года.

Выпуск машин и оборудования в августе сократился до 13,9 млн рублей — 20,7% от прошлогоднего уровня. При этом за восемь месяцев отгрузка составила 317 млн рублей, увеличившись в 2,3 раза.

Производство химических веществ и химической продукции в августе снизилось на 26%, до 197 млн рублей. За восемь месяцев объем составил 1,61 млрд рублей — 76,5% от прошлогоднего показателя. Выпуск резиновых и пластмассовых изделий сократился в августе на 38,2%, до 51,4 млн рублей, а за январь—август составил 827,5 млн рублей, или 96,3% к прошлогоднему уровню.

В энергетике августовская отгрузка составила 1,19 млрд рублей, снизившись на 23,7% год к году. При этом по итогам восьми месяцев показатель достиг 11,52 млрд рублей и вырос на 5,9%. В водоснабжении, водоотведении и сфере обращения с отходами августовский объем увеличился на 11,5%, до 271,7 млн рублей, а за восемь месяцев — на 24%, до 2,1 млрд рублей.

Валерий Климов