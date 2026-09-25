В Дагестане начали масштабную инвентаризацию земель на побережье Каспийского моря

В Дагестане впервые проводится масштабная инвентаризация земельных участков на побережье Каспийского моря. Об этом сообщили «РБК Кавказ» со ссылкой на региональное министерство по земельным и имущественным отношениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Инвентаризация охватит 63 квартала в девяти муниципальных образованиях: Кумторкалинском, Карабудахкентском, Каякентском, Дербентском и Магарамкентском районах, а также в городах Махачкала, Каспийск, Избербаш и Дербент.

Аэрофотосъемка уже проведена на всей запланированной территории площадью 15 тыс. га. На текущий момент обработана информация по 2,9 тыс. объектов капитального строительства из приблизительно 30 тыс. В целом, как уточнили в министерстве, будет актуализирована информация о 35,2 тыс. земельных участков.

Мария Хоперская