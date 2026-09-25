Жилищный фонд Ростовской области готов к зиме на 94%

Готовность многоквартирного жилищного фонда к осенне-зимнему периоду в Ростовской области составляет 94%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Подготовка к отопительному сезону идет по графику. Готовность котельных составляет 88%, тепловых сетей — 91%, водопроводных — 74%, предприятий электроэнергетики — 99,6%, объектов газоснабжения — 90%. Запасы топлива созданы.

Для оперативного устранения аварий на объектах коммунальной инфраструктуры сформировано 1347 бригад численностью более 5 тыс. человек с привлечением 1705 единиц спецтехники. Предприятия топливно-энергетического комплекса также подготовили аварийно-восстановительные бригады, резервные источники электропитания и технику.

Мария Хоперская