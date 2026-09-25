ЦУР Ставрополья: сведения о переоборудовании паркингов под убежища — фейк

В Центре управления регионов (ЦУР) Ставропольского края опровергли информацию о решении властей забирать частные паркинги и делать из них укрытия. Об этом сообщили в пресс-службе ЦУР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦУР Ставропольского края Фото: ЦУР Ставропольского края

Сообщения с такими данными стали распространяться по соцсетям региона. К публикациям даже прикладывают фото постановления краевого правительства. Однако, постановление под номером 493-п, на которое ссылаются авторы сообщений, касается экологического контроля.

Жителей просят доверять только официальным источникам.

Мария Хоперская