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ЦУР Ставрополья: сведения о переоборудовании паркингов под убежища — фейк

В Центре управления регионов (ЦУР) Ставропольского края опровергли информацию о решении властей забирать частные паркинги и делать из них укрытия. Об этом сообщили в пресс-службе ЦУР.

Фото: ЦУР Ставропольского края

Фото: ЦУР Ставропольского края

Сообщения с такими данными стали распространяться по соцсетям региона. К публикациям даже прикладывают фото постановления краевого правительства. Однако, постановление под номером 493-п, на которое ссылаются авторы сообщений, касается экологического контроля.

Жителей просят доверять только официальным источникам.

Мария Хоперская

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