Движение по автодороге от Владикавказа до границы с Грузией запретили

Движение по автодороге А-161 «ВГД» (ведет от Владикавказа через село Нижний Ларс до границы с Грузией) запретили для всех видов автотранспорта. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия—Алания.

Ограничение ввели с 6:15 25 сентября и до особого распоряжения.

«В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации»,— отметил старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РСО-Алания Владислав Заоев.

Мария Хоперская