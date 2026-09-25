Ростовскому фермеру отменили штраф за пожар на поле после падения дрона
Ростовскому фермеру, на поле которого после падения обломка БПЛА произошел пожар, удалось оспорить штраф. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В четверг, 24 сентября стало известно, что Миллеровский районный суд отменил ранее вынесенное решение о наложении штрафа.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», возгорание произошло в августе после падения беспилотника на поле фермера Александра Грешнова. После падения БПЛА произошло возгорание стерни, однако огонь не распространился за пределы поля: участок был опахан по периметру.
По данным, приведенным в обращении, после происшествия фермер был вызван к пожарному дознавателю, который и вынес постановление о привлечении его к ответственности. Размер штрафа составил 60 тыс. руб.