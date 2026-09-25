УФССП в Ростовской области закупает билеты для выдворяемых иностранцев на 20 млн рублей

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Ростовской области объявило аукцион на закупку билетов для выдворяемых из России иностранцев и сопровождающих их судебных приставов. Предельная стоимость контракта — до 20 млн руб., сообщается в документации. Средства предусмотрены из федерального бюджета на период до конца 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, победитель аукциона будет приобретать и оформлять проездные документы на самолет, поезд, автобус, а также билеты на «Аэроэкспресс». Перевозка пассажиров осуществляется исключительно экономклассом. Подрядчику предписано выбирать наиболее дешевые доступные тарифы, в том числе невозвратные, с использованием всех доступных скидок. Маршруты следования должны быть кратчайшими или беспересадочными, а ожидание в транзитной зоне — не более суток.

Помимо стоимости самих билетов, ведомство отдельно оплатит услуги по их оформлению. Начальная стоимость оформления авиабилета оценена в 1725 руб., железнодорожного — 1125 руб., автобусного — 750 руб. В ходе аукциона эти расценки могут быть снижены, однако общая сумма расходов не должна превысить 20 млн руб.

Финансирование распределено по годам: на 2026 год предусмотрено около 4,4 млн руб., на 2027 год — 12,6 млн руб., на 2028 год — 3,1 млн руб.

Мария Хоперская