Подрядчик в Волгодонске получил условный срок за хищение 1,1 млн рублей

Волгодонской районный суд Ростовской области вынес обвинительный приговор директору подрядной организации Дмитрию Ржаницыну и производителю работ Александру Жилину, признанным виновными в хищении более 1,1 млн руб. из городского бюджета при благоустройстве сквера имени Бакланова в Волгодонске. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, господа Ржаницын и Жилин, выполнявшие строительно-монтажные работы по благоустройству сквера, завысили объемы фактически выполненных работ. Путем обмана они похитили денежные средства муниципального бюджета на сумму 1 173 951 руб., распорядившись ими по своему усмотрению. Муниципальному образованию «Город Волгодонск» был причинен ущерб в особо крупном размере.

Подсудимые признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Суд назначил каждому из них наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, осужденные лишены права заниматься деятельностью, связанной с руководством и организацией работ в сфере государственных и муниципальных закупок, на срок 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Мария Хоперская