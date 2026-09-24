В Ростовской области снова растут цены на топливо

В Ростовской области на третьей неделе сентября зафиксировано повышение средних розничных цен на бензин. По данным Росстата, за период с 15 по 21 сентября стоимость топлива в регионе выросла на 26 коп. и составила 84,82 руб. за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Основной вклад в рост внес бензин марки АИ-95, подорожавший на 75 коп. — с 87,12 до 87,87 руб./л. В то же время АИ-92 подешевел на 34 коп., опустившись до 79,88 руб./л. Стоимость бензина АИ-98 и выше осталась неизменной — 101,85 руб./л.

Дизельное топливо демонстрирует более выраженную отрицательную динамику: за неделю его цена снизилась на 2 руб. — с 84,12 до 82,12 руб. за литр.

Мария Хоперская