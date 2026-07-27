ВТБ добился банкротства воронежских «Яблочного спаса» и Валерия Литвиненко, потребовав 3 млрд

Арбитражный суд Воронежской области признал обоснованным заявление ВТБ о признании банкротом Валерия Литвиненко — собственника и гендиректора местного ООО «Яблочный спас», аффилированного с одним из крупнейших региональных производителей яблок ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК). Это следует из картотеки арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд ввел в отношении господина Литвиненко процедуру реструктуризации долгов. Финансовым управляющим должника утвержден Петр Стерлигов. Как следует из определения суда, общая сумма требований банка к бизнесмену составляет 2,8 млрд руб. из которых 2,7 млрд — основной долг и проценты, 145,4 млн — неустойки.

Заемщик перестал исполнять обязательства по погашению долга с сентября-декабря 2024 года. ВТБ направил господину Литвиненко досудебную претензию в августе 2025 года, но задолженность не погасили. Она сформировалась по семи кредитным соглашениям, заключенным между ВТБ и ЗАО «ЦЧПЯК» в 2019–2024 годах суммой более 2,5 млрд руб. Исполнение обязательств заемщика было обеспечено договорами поручительства, подписанными господином Литвиненко, а также залогом принадлежащих ему 99 обыкновенных акций ЦЧПЯК и 100% долей в уставном капитале ООО «Яблочный спас».

В рамках этого дела ВТБ, помимо прочего, добивается в 19-м апелляционном арбитражном суде наложения ареста на имущество господина Литвиненко на сумму иска, в чем ранее отказала нижестоящая инстанция.

Кроме того, в июне Арбитражный суд Воронежской области также признал банкротом по иску ВТБ и само ООО «Яблочный спас» — компанию, контролируемую должником. Суд ввел в отношении яблочной компании процедуру наблюдения и включил в реестр требований кредиторов 808,7 млн руб. долга перед банком. Управляющим назначен Роман Волохов.

Банк уже добился ареста счетов гендиректора ЦЧПЯК Юрия Замятина на сумму около 2,87 млрд руб.

С чего начинался спор — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова