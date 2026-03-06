ВТБ оспаривает ликвидацию воронежского производителя яблок ЦЧПЯК

Банк ВТБ обратился в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением с просьбой признать недействительным решение собрания акционеров одного из крупнейших производителей яблок в регионе — ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК). Оно принято 5 ноября 2025 года и касается ликвидации общества. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Истец также требует признать недействительной запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 13 ноября 2025 года о начале процедуры ликвидации компании и обязать налоговую внести данные о ее недействительности.

Банк указывает, что если исковое заявление основано на решении собрания акционеров, по итогам которого в ЕГРЮЛ внесены изменения, то их можно объединить с требованиями к ФНС. Однако суд обратил внимание, что ВТБ не обозначил ответчиков по каждому требованию. Упоминаются только заинтересованные лица — конкурсный управляющий ЗАО «ЦЧПЯК» и Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области. Нарушения предлагается устранить до 31 марта.

На прошлой неделе стало известно, что воронежский арбитраж оставил без рассмотрения другой иск банка об обращении взыскания на активы в 2,3 млрд руб. к ЦЧПЯК. Он направлялся в сентябре прошлого года на заложенное имущество яблочного производителя, которое банк собирался реализовать на торгах. Как пояснили в ВТБ «Ъ-Черноземье», в планах банка «предпринимать все необходимые действия» по урегулированию задолженности ЦЧПЯК в рамках конкурсного производства.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», 22 октября 2025 года ЗАО подало заявление о собственном банкротстве. Спустя два дня ВТБ обратился в суд с заявлением о вступлении в дело о несостоятельности. В феврале этого года в отношении компании введено конкурсное производство. В рамках этого дела банк заявил в реестр требований кредиторов задолженность в размере 857,3 млн руб., обеспеченную залогом по договорам ипотек зданий, сооружений и земельных участков.

5 ноября в отношении ЗАО «ЦЧПЯК» была запущена процедура ликвидации. Ликвидатором назначен генеральный директор компании Юрий Замятин.

Анна Швечикова