У главы воронежского производителя яблок Юрия Замятина арестовали почти 3 млрд

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил заявление банка ВТБ о принятии обеспечительных мер в рамках банкротства генерального директора ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК, крупный производитель яблок в Воронежской области) Юрия Замятина. На его счета наложен арест на денежные средства в пределах 2,87 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд запретил совершать любые регистрационные действия в отношении недвижимости, транспорта и самоходной техники, принадлежащих господину Замятину. 2,2 млрд руб. требует банк с самого ЦЧПЯК.

В аналогичном требовании к связанному с господином Замятиным главе ООО «Яблочный спас» Валерию Литвиненко — о запрете регистрационных действий и аресте счетов на сумму около 2,8 млрд руб. — суд отказал банку. В отношении его компании выдвинуты требования включить в реестр кредиторов 808 млн руб. Пока известно, что ВТБ инициировал четыре процедуры банкротства в отношении лиц, связанных с производителем яблок.

В середине марта ВТБ уже присудили 350 млн руб.

По данным Rusprofile, ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Учредители не раскрываются. До 2021 года такой статус имела сельскохозяйственная артель «Совхоз Новоусманский». В 2025 году выручка общества составила 758 млн руб., чистый убыток — 707 млн руб. Гендиректор — Юрий Замятин. ООО «Яблочный спас» действует с марта 2010 года и зарегистрировано в Воронеже. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания занимается инженерно-техническим проектированием и управлением строительными проектами. Гендиректор — Валерий Литвиненко. Выручка общества в 2025 году составила 12 млн руб., чистая прибыль составила 199 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в октябре 2025 года ЗАО подало заявление о собственном банкротстве. Спустя два дня ВТБ обратился в суд с заявлением о вступлении в дело о несостоятельности. В феврале этого года в отношении компании было введено конкурсное производство. В ЦЧПЯК запущена процедура ликвидации, которая сейчас также оспаривается банком.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова