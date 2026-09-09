Суд признал долг воронежского «Яблочного спаса» на 2,5 млрд рублей перед ВТБ

Арбитражный суд Воронежской области 4 сентября включил в реестр требований кредиторов воронежского ООО «Яблочный спас» долг перед банком ВТБ в размере 2,5 млрд руб., следует из материалов дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Из указанной суммы 1,69 млрд руб. — основной долг по семи кредитным соглашениям, заключенным в 2019–2024 годах между банком и ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК). Заемщик перестал исполнять обязательства с сентября–декабря 2024 года. «Яблочный спас» выступил поручителем, так как аффилирован с этим крупнейшим производителем яблок в Воронежской области.

Оставшиеся 459,5 млн руб. — это проценты, 434,8 млн руб. — неустойка. В июне суд уже включил в реестр кредиторов «Яблочного спаса» 808,7 млн руб. долга перед ВТБ и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Временным управляющим утвержден Роман Волохов. Параллельно ВТБ добился банкротства собственника «Яблочного спаса» Валерия Литвиненко. В июле суд признал обоснованным заявление банка о признании бизнесмена банкротом, введя в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Финансовым управляющим назначен Петр Стерлигов. Сумма требований и основания аналогичные.

В рамках этого дела ВТБ пытался добиться в 19-м арбитражном апелляционном суде наложения ареста на имущество господина Литвиненко на 2,8 млрд руб., но получил отказ. Летом нижестоящая инстанция уже отклоняла требования банка о запрете регистрационных действий и аресте счетов господина Литвиненко на эту сумму.

ВТБ инициировал четыре процедуры банкротства в отношении лиц, связанных с производителем яблок. Банк уже добился ареста счетов непосредственно гендиректора ЦЧПЯК Юрия Замятина на сумму около 2,8 млрд руб.

Само ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» было признано банкротом в феврале 2026 года. В октябре 2025 года компания подала заявление о собственном банкротстве, спустя два дня в дело вступил ВТБ. В ЦЧПЯК запущена процедура ликвидации, которая сейчас оспаривается банком.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова