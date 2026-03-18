Воронежский производитель яблок не отстоял у ВТБ 350 млн рублей

9-й Арбитражный апелляционный суд 13 марта отказал в принятии к производству апелляционных жалоб Валерия Литвиненко и ООО «Яблочный Спас», представляющих интересы ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК) в рамках спора с банком ВТБ. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Жалоба поступила на решение арбитража Москвы от 8 декабря 2025 года по судебному разбирательству с ВТБ. Речь идет о взыскании с компании более 210 млн руб., связанных с кредитными линиями, открытыми в 2019–2025 годах с общим лимитом свыше 2,2 млрд руб. Из материалов дела следует, что сначала компания признала обоснованность требований банка, после чего суд удовлетворил иск. Однако позднее решила оспорить решение в следующей инстанции, отказавшей в связи с отсутствием необходимых документов.

Месяцем ранее, 12 февраля, аналогичное решение 9-й Арбитражный апелляционный суд принял по еще одному спору между сторонами. Арбитражный суд Воронежской области взыскал с ЦЧПЯК 142,4 млн руб. Задолженность в этом случае образовалась по нескольким кредитным линиям, открытым в 2020–2024 годах, совокупный объем которых превышал 400 млн руб. После вынесения решения судом первой инстанции компания предприняла попытку его обжаловать, но не смогла — по тем же причинам, что и в первом случае.

По данным Rusprofile, ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Учредители не раскрываются. До 2021 года такой статус имела сельскохозяйственная артель «Совхоз Новоусманский». В 2024 году выручка общества составила 446 млн руб., чистый убыток — 26 млн руб. Гендиректор — Юрий Замятин. ООО «Яблочный спас» действует с марта 2010 года и зарегистрировано в Воронеже. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания занимается инженерно-техническим проектированием и управлением строительными проектами. Гендиректор — Валерий Литвиненко. Выручка общества в 2024 году выросла на 70,7%, до 21,4 млн руб., чистая прибыль составила 9,7 млн руб. против убытка годом ранее.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в марте банк обратился в региональный арбитраж с просьбой признать недействительным решение собрания акционеров, которым принята ликвидация общества. Также ВТБ одновременно предпринимает попытки взыскать долги в рамках банкроства самого ЗАО.

