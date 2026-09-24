С бывшего главы Ессентуков планируют взыскать 1,4 млрд рублей незаконного дохода

Прокуратура Ставропольского края направила в суд иск об обращении в доход государства имущества и денежных средств на сумму более 1,4 млрд руб., которые были незаконно получены бывшим главой Ессентуков Константином Скоморохиным, его родственниками и доверенными лицами. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили в прокуратуре, проверка выявила факты незаконного вывода земельных участков из муниципальной собственности. В частности, господин Скоморохин, занимавший пост главы Ессентуков, предоставил своей супруге участок площадью более 8,7 тыс. кв. м в водоохранной зоне реки Капельная. На земле был построен жилой дом, в котором проживала семья чиновника.

Кроме того, по данным прокуратуры, в пользу супруги бывший глава города приватизировал участок сельскохозяйственного назначения площадью более 50 га. Ранее эта земля принадлежала совхозу «Винсадский».

Проверка также выявила, по утверждению прокуратуры, многочисленные нарушения антикоррупционных ограничений. За время муниципальной службы на аффилированных физических лиц было приобретено и оформлено более 50 объектов недвижимости и свыше 50 транспортных средств. Еще около 70 объектов недвижимости, по данным ведомства, находились на подконтрольных юридических лицах.

Иск направлен в Ессентукский городской суд.

Наталья Белоштейн