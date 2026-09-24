На Дону дебиторку ООО «Премиум Тула» на 237 млн рублей выставили на повторные торги

Дебиторскую задолженность донского ООО «Премиум Тула» на 236,99 млн руб. выставили на повторные торги в рамках процедуры банкротства компании. Начальная цена права требования установлена в размере 213,2 млн руб. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На торги единым лотом выставлены права требования «Премиум Тула» к четырем физическим лицам на общую сумму 236,9 млн руб. Таким образом, начальная цена составляет около 90% от размера задолженности. НДС при продаже не облагается.

Торги пройдут 6 ноября 2026 года в электронной форме на площадке «Альфалот». Прием заявок начнется 28 сентября и завершится 2 ноября. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены, размер задатка — также 5%.

ООО «Премиум Тула» признано банкротом решением Арбитражного суда Ростовской области в июне 2019 года. В отношении компании открыто конкурсное производство, которое продлено до 1 октября 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Премиум Тула» зарегистрировано 12 сентября 2007 года в п. Веселый Веселовского района Ростовской области. Основной вид деятельности организации — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Учредитель — Рустам Межиев. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

В финансовая отчетности компании за 2025 год нет сведений о выручке. При этом чистый убыток за год вырос на 13% — до 1,1 млн руб.

Наталья Белоштейн