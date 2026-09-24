Воду в четырех селах Октябрьского района Дона отключат на несколько часов

Жителей четырех населенных пунктов Октябрьского района Ростовской области предупредили об отключении холодной воды 25 сентября. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

В пятницу, с 9:00 до 15:00 воды не будет в поселках Верхнегрушевский, Казачьи Лагеря и Персиановский, а также в слободе Красюковская. Причиной неудобств станут работы на запорной арматуре в точке присоединения войсковой части 3667 в поселке Новосветловский.

На время отключений организован подвоз воды.

Мария Хоперская