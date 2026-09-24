ФНС требует 134,8 млн рублей с ростовского «Картон-Юга»

Арбитражный суд Ростовской области объявил перерыв в деле о банкротстве ростовского производителя упаковки ООО «Производственное предприятие Картон-Юг» после частичного погашения компанией долга перед ФНС — актуальный объём требований сократился с 136,35 млн до 134,8 млн рублей, следующее заседание назначено на 28 сентября 2026 года. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Поводом для обращения налоговой службы в арбитраж стала задолженность предприятия перед бюджетом в размере 136,35 млн рублей. Заявление о несостоятельности компании ФНС подала весной 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Производственное предприятие Картон-Юг» зарегистрировано в 2017 году в г. Ростов-на-Дону. Основной вид деятельности — производство бумаги и картона. Учредителем общества является Геннадий Давтян. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Выручка предприятия за 2025 год — 302,13 млн рублей, прибыль — 2,38 млн рублей.

В ходе заседания представитель ФНС заявил ходатайство об уточнении требований: за время судебных разбирательств компания погасила часть обязательств на 1,55 млн рублей. С учетом этого актуальный объем претензий составил 134,8 млн рублей.

Суд также зафиксировал неисполнение компанией определений от 11 марта и 18 мая 2026 года. Причины невыполнения процессуальных предписаний в материалах дела не уточняются. В связи с этим, а также необходимостью проверки актуальных расчетов сторон, суд счел необходимым объявить перерыв. Заседание прошло в отсутствие лиц, участвующих в деле.

Тат Гаспарян