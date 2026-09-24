На Дону с 1 марта 2027 года на пять лет запретят продажу вейпов
Прокурор Ростовской области Роман Прасков выступил с инициативой о запуске вейпов и жидкостей для них в регионе. Соответствующие документы, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов», предполагают запрет с 1 марта 2027 года на пять лет — до 1 марта 2032 года.
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Мера, как следует из документов, вводится «в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов населения Ростовской области». Альтернативных способов решения проблемы, по мнению инициаторов, не существует.
Предлагаемые ограничения также затрагивают места продажи сигарет и иной табачной и никотинсодержащей продукции. Запрещается ее реализация в детских лагерях, учреждениях социального обслуживания, на пляжах и в зонах отдыха у воды, в культовых зданиях, а также на официальных спортивных соревнованиях во время их проведения.
Ограничения распространятся на компании и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную и развозную торговлю указанной продукцией, а также на их продавцов.