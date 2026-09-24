Северная Осетия вошла в топ-3 регионов России по средней площади строящихся квартир

Средняя площадь квартиры, которая строится в Северной Осетии, в сентябре составила 61,7 кв. м. Республика заняла третье место в рейтинге регионов России по этому показателю, следует из аналитического обзора Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Выше показатель только в Ингушетии, где средняя площадь возводимой квартиры составляет 84,3 кв. м, и Калмыкии — 61,9 кв. м. В Камчатском крае средняя площадь строящегося жилья составляет 60,6 кв. м, в Марий Эл — 60,3 кв. м.

В среднем по России площадь возводимой квартиры составляет 48,7 кв. м. За два года показатель сократился на 0,4 процентного пункта.

Средняя площадь квартиры в проектах 100 крупнейших застройщиков России составляет 46,8 кв. м.

Наталья Белоштейн