В Ростове создали экспертную группу по пересмотру охраны исторического центра

Градостроительный совет Ростовской области сформировал экспертную группу по сохранению и развитию архитектурно-культурного наследия. Специалисты определят «пилотные» кварталы, для которых будут подготовлены изменения к охранной зоне объектов культурного наследия (ОКН) в исторической части Ростова-на-Дону. Соответствующая информация опубликована на сайте областного правительства.

Объединенная охранная зона ОКН Ростова-на-Дону была установлена в декабре 2023 года в соответствии с требованиями федерального законодательства для сохранения исторической среды города. Зона охватывает территорию примерно от проспекта Сиверса до улицы 30-я линия и включает 360 объектов культурного наследия.

Необходимость корректировок границ была определена на заседании градостроительного совета в начале сентября 2026 года. Тогда же утвержден состав экспертной группы, в которую вошли представители исполнительных органов власти области, администрации Ростова-на-Дону, ведущие архитекторы и представители архитектурных сообществ.

Мария Хоперская