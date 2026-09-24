Активы торгового дома «Каменский» на 201 млн рублей заморозили накануне банкротства

Арбитражный суд Ростовской области наложил арест на имущество ООО «Торговый дом Каменский» в пределах суммы требований банка, составляющей 201,26 млн руб. Обеспечительные меры приняты по заявлению банка, который 7 августа инициировал процедуру банкротства каменск-шахтинского предприятия. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Судья удовлетворила ходатайство кредитора о защите активов должника. Арест наложен на любое движимое и недвижимое имущество компании, а также на денежные средства на банковских счетах и вклады, включая те, что поступят в будущем.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом Каменский» зарегистрировано в 2017 году в г. Каменск-Шахтинский. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном. Учредителем общества является Эдуард Дохоян. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Убыток предприятия за 2025 — 190 тысяч рублей.

При этом суд сделал существенные исключения для поддержания операционной деятельности: под действие мер не попали расчетный счет самого должника, а также средства, необходимые для выплаты заработной платы сотрудникам, уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Конкретная сумма «неприкосновенного остатка» судом не зафиксирована — этот вопрос делегирован судебным приставам-исполнителям с отсылкой к действующему законодательству.

В определении суда указано, что принятие мер необходимо для сохранения существующего состояния отношений и предотвращения вывода активов, что могло бы сделать невозможным исполнение будущего судебного акта. Суд подчеркнул, что блокировка всех без исключения средств парализовала бы деятельность юрлица. Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления об обеспечении иска в размере 30 тыс. руб. взысканы с «Торгового дома Каменский» в пользу банка.

Напомним, претензии банка вызваны наличием задолженности, возникшей из кредитных обязательств. Ранее банк уже публиковал уведомление о намерении обратиться в суд, предусмотренное законодательством о несостоятельности. Определение подлежит немедленному исполнению, однако заинтересованные лица вправе ходатайствовать о замене или отмене мер в порядке статей 95 и 97 АПК РФ.

Тат Гаспарян