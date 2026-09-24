Яйца в Ростовской области за две недели подорожали на 7,3%

Средняя цена куриных яиц в Ростовской области с 7 по 21 сентября 2026 года выросла с 84,71 до 90,87 рубля за десять штук — на 6,16 рубля, или 7,3%. Это следует из данных Ростовстата за 21 и 7 сентября, проанализированных «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Вслед за яйцами за две недели наиболее существенно подорожала гречневая крупа — с 78,21 до 79,82 рубля за килограмм, или на 2,1%. Цена стирального порошка увеличилась с 188,79 до 192,31 рубля за килограмм — на 1,9%. Маргарин подорожал на 1,3%, до 285,15 рубля за килограмм, соль — на 1,1%, до 25,08 рубля, баранина — на 1%, до 812,91 рубля за килограмм.

Незначительно прибавили в цене подсолнечное масло — с 152,03 до 153,57 рубля за литр, куры — с 263,46 до 265,07 рубля за килограмм, говядина — с 723,30 до 726,85 рубля и свинина — с 439,25 до 439,58 рубля. Средняя стоимость сливочного масла, напротив, снизилась с 1 032,07 до 1 031,13 рубля за килограмм.

Из круп, помимо гречки, подорожали рис — на 0,4%, до 80,87 рубля за килограмм, и пшено — на 0,6%, до 55,03 рубля. Цена пшеничной муки практически не изменилась — 53,40 рубля против 53,44 рубля 7 сентября. Вермишель также осталась на прежнем уровне — около 115 рублей за килограмм.

Одновременно подешевели овощи и фрукты. Средняя цена картофеля снизилась на 5,6%, с 57,05 до 53,88 рубля за килограмм, яблок — на 3,4%, с 127,36 до 123,02 рубля, моркови — на 3,3%, с 52,49 до 50,75 рубля. Капуста подешевела на 1,9%, до 44,63 рубля, лук — на 2,1%, до 55 рублей за килограмм.

Среди мясной продукции средняя цена вареной колбасы уменьшилась на 0,7%, до 576,93 рубля за килограмм. Стоимость творога практически не изменилась — 457,94 рубля против 458,15 рубля двумя неделями ранее. Сметана также немного подешевела — с 357,07 до 356,23 рубля.

Из молочной продукции цена пастеризованного молока выросла на 0,3%, до 95,39 рубля за литр, а ультрапастеризованного снизилась с 112,09 до 112 рублей. Средняя стоимость сыров практически не изменилась — 904,64 рубля за килограмм против 904,29 рубля 7 сентября.

Среди бытовых товаров хозяйственное мыло подорожало с 62,03 до 62,41 рубля за 200 граммов, туалетное — с 62,28 до 62,82 рубля за 100 граммов. Стоимость стирального порошка, как отмечалось выше, выросла на 3,52 рубля за килограмм.

Средняя стоимость проезда в городском автобусе увеличилась с 43,39 до 44,01 рубля за поездку. Тарифы на проезд в трамвае и троллейбусе в представленных данных не изменились — 34 и 35,73 рубля соответственно. Средняя плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла с 45,47 до 45,50 рубля за квадратный метр.

По услугам водоснабжения, водоотведения, отопления и снабжения электроэнергией изменений за рассматриваемый период не зафиксировано: средние значения 21 сентября совпали с показателями 7 сентября.

Валерий Климов