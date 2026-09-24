В Ростове планируют отменить несколько троллейбусных и автобусных маршрутов

В Ростове-на-Дону планируют отменить восемь троллейбусных маршрутов. Об этом свидетельствует утвержденный документ планирования развития городского пассажирского транспорта, опубликованны на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова Фото: пресс-служба администрации Ростова

Отменить предполагается следующие рейсы: №1 «Главный ЖД-вокзал — Сельмаш», №5 «Главный ЖД-вокзал — Сельмаш», №6 «Центральный рынок — проспект Королёва», №9 «Главный ЖД-вокзал — Посёлок пилотов», №8 и №12 «Центральный рынок — ГПЗ-10», №10 «Центральный рынок — ВОС», №14 «Центральный рынок — пл. 2-й Пятилетки». Одновременно в 2027 году запланированы ремонт тяговых подстанций, троллейбусного депо и контактной сети маршрутов №№1, 5, 6, 8, 9, 10, 12.

В 2026 году отменяются и автобусные маршруты. Речь о №1А «Мкр. Суворовский — Главный автовокзал», №19 «Ул. Стартовая — пл. Карла Маркса» и №90А «ЖК "Платовский" — Главный автовозкзал». Первые два не обслуживаются с 2025 года, третий — с лета 2026 года. Маршрут №88 планируется продлить до Центрального областного автовокзала (ныне на линии работает одна машина).

В 2027 году после проведения нового конкурса на маршруты предполагается отменить маршруты №6А «Областная больница — Центральный рынок» и №67А «Мкр. Левенцовский — Сельмаш». Изменения затронут также маршруты №63 (будет следовать по ул. Берберовской), №72 (появится заезд к ЖК «Западные аллеи» на продолжении проспекта Маршала Жукова) и №81 (после строительства новой части ул. Вавилова исключается петля через ул. Особенную и Зрелищную). Трамвайный маршрут №4 будет перенаправлен в район площади Химиков вместо Сельмаша. Также откроется новый маршрут №39А «Главный ЖД-вокзал — ЖК "Левобережье"» с выпуском двух автобусов большого класса.

На 2027 год предусмотрена также закупка 12 автобусов среднего класса, девяти электробусов и 24 троллейбусов. Дальнейшие закупки подвижного состава запланированы на 2028–2030 годы. В 2028 году планируется запуск маршрута №97 «ЖК "Донские легенды" — Центральный рынок», связывающего строящийся микрорайон южнее ТРЦ «Мегамаг» с центром города через Ворошиловский мост. На линии будут работать четыре машины большого класса.

Планируется сокращение плановых выпусков на ряде маршрутов: №№45 и 47 — с 10 до 8 машин, №81 — с 6 до 4, №78 — с 15 до 12 (парный маршрут №83 сохранит выпуск в 15 машин), №№94 и 96 — с 19 до 16. На маршрутах №№65 и 65А выпуск, напротив, будет увеличен до десяти машин на каждом.

Половину выпуска на маршрутах №№3, 4, 22, 33, 34, 35, 42, 90 планируется перевести на автобусы особо большого класса (гармошки). Однако в настоящее время в городе отсутствует необходимое количество техники данного класса.

Мария Хоперская