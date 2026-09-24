На Дону проверили качество более миллиона тонн овощей и фруктов

В Ростовской области по состоянию на 20 сентября проверили качество и оценили безопасность более 1 млн т плодоовощной продукции местного производства. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: пресс-служба Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

На соответствие требованиям безопасности Евразийского экономического союза протестировали свеклу (753,6 тыс. т), картофель (169,2 тыс. т), лук репчатый (92 тыс. т), морковь (21 тыс. т), яблоки (9 тыс. т), черешню (4 тыс. т), капусту (1,1 тыс. т), клубнику (250 т), а также иные виды сельскохозяйственной продукции Дона.

В лаборатории провели комплексный анализ, в том числе содержание токсичных элементов — кадмия, мышьяка, ртути и свинца, — уровень радионуклидов (стронций-90, цезий-137), нитратов, микотоксинов и остаточных количеств пестицидов. Помимо этого, продукцию тестировали на наличие ГМО, яиц гельминтов и патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллу.

«Перечень проверяемых показателей зависит от вида и особенностей сельхозпродукции, способов ее выращивания, а также от целей применения. При проверке свежих овощей ключевое внимание уделяется содержанию нитратов — превышение может свидетельствовать о нарушении технологии выращивания — и остаточных количеств пестицидов, превышение которых говорит о нарушениях в применении средств защиты растений», — рассказала руководитель органа по сертификации Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Инна Поддубецкая.

По итогам испытаний все образцы плодоовощной продукции соответствуют установленным нормам качества и безопасности, что подтверждено протоколами испытаний для оформления деклараций соответствия, сообщили в филиале лаборатории.

Константин Соловьев