МЧС по КБР: спасатели нашли тело только одного пропавшего в горах альпиниста

По состоянию на 24 сентября, спасатели нашли тело только одного пропавшего в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии альпиниста. Судьба второго остается неизвестной. Информацию уточнили в ГУ МЧС России по республике.

Тело погибшего эвакуировали на коммерческом вертолете в альплагерь Безенги, где его забрала следственно-оперативная группа.

«Поисково-спасательные работы приостановлены в связи с погодными условиями и сложностями рельефа», — добавили в ведомстве.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», двое альпинистов — 43-летний житель Тольятти и 30-летний нижегородец. Свой подъем они начали из альплагеря «Безенги». По словам директора базы, оба работали профессиональными гидами и выбрали сложный маршрут. Связь с ними пропала в первый же день восхождения — 20 сентября. Вернуться туристы планировали к вечеру 22 сентября.

Мария Хоперская