Парламент Северной Осетии одобрил законопроект о государственных языках

Парламент Северной Осетии единогласно одобрил в первом чтении законопроект о государственных языках. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Документ определяет порядок использования государственных языков в работе органов власти и местного самоуправления, образовании, науке, культуре и других областях.

«Теперь у нас появляется полноценная правовая основа для проведения более последовательной и комплексной работы в этом направлении», — отметил господин Меняйло.

По словам главы Северной Осетии, принятию документа предшествовали «десятилетия противоречий, различных разночтений и перегибов» в понимании значимости и предназначения языковой политики.

«Важно, что многие вопросы, связанные с применением и развитием осетинского языка, теперь будут закреплены непосредственно в законе. Это позволит системно заниматься его сохранением, развитием и расширением сфер использования», — говорится в сообщении.

Константин Соловьев