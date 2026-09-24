Парламент Северной Осетии одобрил законопроект о государственных языках
Парламент Северной Осетии единогласно одобрил в первом чтении законопроект о государственных языках. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Документ определяет порядок использования государственных языков в работе органов власти и местного самоуправления, образовании, науке, культуре и других областях.
«Теперь у нас появляется полноценная правовая основа для проведения более последовательной и комплексной работы в этом направлении», — отметил господин Меняйло.
По словам главы Северной Осетии, принятию документа предшествовали «десятилетия противоречий, различных разночтений и перегибов» в понимании значимости и предназначения языковой политики.
«Важно, что многие вопросы, связанные с применением и развитием осетинского языка, теперь будут закреплены непосредственно в законе. Это позволит системно заниматься его сохранением, развитием и расширением сфер использования», — говорится в сообщении.