На Дону замначальника налоговой инспекции осудили за разглашение информации

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор заместителю начальника отдела урегулирования задолженности ФНС России по Ростовской области Елене Братишовой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следствие установило, что Братишова, с помощью должностного положения, выгружала из баз данных Федеральной налоговой службы (ФНС) сведения о зарегистрированных индивидуальных предпринимателях и юридических лицах. Данные осужденная передавала представителям банковских организаций за денежное вознаграждение.

Уголовные дела были возбуждены по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Суд назначил Елене Братишовой три года и один месяц лишения свободы колонии общего режима. Помимо этого, она лишена права выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в налоговых органах на срок два года, а также лишена специального звания советника государственной федеральной гражданской службы второго ранга.

Приговор в законную силу не вступил.

Константин Соловьев