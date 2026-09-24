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В Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение

В Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение — оно будет действовать с 24 по 25 сентября. Об этом сообщили в Министерстве туризма региона.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В эти дни в республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом, а также сильный ветер до 20–25 м/с. Жителям и гостям КЧР рекомендуется учитывать погодные условия и соблюдать меры предосторожности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.

Алина Зорина

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