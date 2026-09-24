Таганрогский переработчик полимеров признан банкротом из-за долга в 39 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «101 Полимер». Соответствующая информация опубликована на основании определения суда по делу.

Инициатором банкротного процесса выступил банк, требования которого признаны судом обоснованными. Общая сумма задолженности, включенная в третью очередь реестра требований кредиторов, составила 39,84 млн руб. Структура долга: основной долг — 32,87 млн руб., проценты — 6,35 млн руб. Требование по неустойке в размере 607,77 тысяч руб. учтено отдельно и будет удовлетворяться после погашения основного тела кредита и процентов. Также с должника взысканы судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 411 тысяч рублей.

Временным управляющим утвержден Платонов Павел Сергеевич, член САУ «СРО «Дело». На управляющего возложены обязанности по анализу финансового состояния компании, выявлению признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, а также созыв первого собрания кредиторов. Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 20 января 2027 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «101ПОЛИМЕР» зарегистрировано в Таганроге в 2017 году. Компания специализируется на утилизации отходов и лома пластмасс во вторичное сырье. Учредители: Евгений Делькоа и Игорь Козлов. Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. Выручка предприятия за 2025 год — 50,23 млн рублей, убыток — 2 тыс. рублей.

С даты вынесения определения в силу вступили последствия, предусмотренные статьей 63 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В частности, для обеспечения сохранности активов введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, начисление неустоек и штрафов приостановлено, а любые сделки с имуществом стоимостью свыше 5% от балансовой стоимости активов теперь требуют письменного согласия временного управляющего. Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в порядке, установленном ст. 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ.

Тат Гаспарян