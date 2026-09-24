Шуваев досрочно сложил полномочия депутата Думы Ставропольского края

Дума Ставропольского края досрочно прекратила полномочия депутата Дмитрия Шуваева в связи с его избранием депутатом Государственной думы девятого созыва. С соответствующим постановлением краевого парламента от 23 сентября ознакомился «Ъ-Кавказ».

Полномочия Шуваева будут прекращены с 25 сентября. В постановлении указано, что он был избран депутатом Госдумы по одномандатному избирательному округу №23.

На выборах 2026 года Шуваев баллотировался по Ставропольскому одномандатному округу №70 и получил 68,13% голосов, следует из опубликованных результатов выборов.

Дмитрий Шуваев родился в 1976 году. На момент прекращения полномочий он возглавлял комитет Думы Ставропольского края по инвестициям, курортам и туризму. В краевом парламенте он также состоял в комитете по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям. По данным официальной биографии, депутатом Думы Ставропольского края седьмого созыва он являлся с 2021 года.

Валерий Климов