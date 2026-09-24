Спрос на аренду загородных домов в Ростове-на-Дону вырос на 9%

В Ростове-на-Дону стали чаще бронировать загородные дома осенью. Спрос на аренду во все даты с сентября по ноябрь 2026 года оказался на 9% больше, чем на аналогичный период прошлого года. Такие данные по итогам совместного исследования предоставили «Ъ-Ростов» сервисы Почта Mail, Hi-Tech Mail и Авито Путешествия.

Как сказано в сообщении, 40% опрошенных россиян планируют этой осенью путешествие по стране. Среди популярных направлений оказались Московская и Ленинградская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Калининградская область, Приморье и Татарстан.

Одним из главных трендов осени стал спрос на загородный и отдых в горах: аренда домов в Нальчике выросла на 39%, в Белокурихе — на 23%, в Архызе — на 17%. Кроме того, заметно вырос спрос на аренду загородных домов в крупных региональных центрах: в Нижнем Новгороде (21%), Екатеринбурге (15%), Ростове-на-Дону (9%).

Мария Иванова