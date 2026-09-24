Батайск вошел в число лидеров России по росту среднедушевых доходов

Среднедушевые доходы жителей Батайска за январь—сентябрь 2026 года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой же рост зафиксирован в Артеме Приморского края и Екатеринбурге, говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В десятку городов с наиболее высокой динамикой доходов также вошли Благовещенск и Миасс — по 20%, Южно-Сахалинск, Новый Уренгой, Челябинск и Хабаровск — по 19%. Еще три города показали рост на 18%: Долгопрудный, Петрозаводск и Каспийск.

В Батайске среднедушевой доход за девять месяцев составил 71 тыс. рублей в месяц. Для сравнения, в Екатеринбурге этот показатель достиг 87 тыс. рублей, в Артеме — 65 тыс. рублей.

В то же время максимальный уровень среднедушевых доходов среди городов с населением более 100 тыс. человек зафиксирован в Москве — 102 тыс. рублей в месяц. Далее следуют Химки и Красногорск — по 101 тыс. рублей.

Снижение среднедушевых доходов за год отмечено в Шахтах, Камышине и Бердске — на 1%, в Новошахтинске и Прокопьевске — на 6%.

Финансовый университет указывает, что оценка доходов проводилась с использованием математического моделирования. В расчет включались данные о потребительской активности населения, полученные в ходе социологических исследований, а также статистика по городам и регионам из открытых источников. В состав денежных доходов университет относит, в частности, заработную плату, доходы от предпринимательской деятельности, социальные выплаты, доходы от собственности и инвестиционные поступления.

Валерий Климов